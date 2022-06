Moderne, spacieux et confortable : un logement de 150m2 qui fait rêver !

Avant d'entrer véritablement dans la maison, jetons d'abord un coup d’œil au plan d'ensemble. On voit bien que la cuisine, le salon et la salle à manger forment un grand espace de vie, complètement ouvert. Par ailleurs, on trouve une chambre parentale et deux chambres pour enfants, de dimensions exactement équivalentes. Cerise sur le gâteau : les trois chambres donnent directement sur la terrasse et l'espace extérieur.