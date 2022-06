Grandes fenêtres : avantages et inconvénients!

Les fenêtres sont bien plus que de simples ouvertures dans le seul but d'obtenir de la lumière. En effet, dans une maison, les fenêtres permettent la création d'un lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ces dernières permettent ainsi de ne pas sentir enfermé ou oppressé dans son foyer. Un sentiment d'extériorisation par la présence abondante de fenêtres aura des effets bénéfiques sur le moral de chacun.

Concernant le bénéfice de grandes fenêtres, il s'agit d'une question de proportionnalité : en effet, les bénéfices évoqués auparavant seront décuplés avec de telles fenêtres. De plus, les grandes fenêtres offriront une vue plus large et donc sublimée, une circulation de l'air accrue et également une accentuation des sons. Ce dernière apport est une véritable aubaine si jamais vous résidez au sein d'un environnement naturel.

