Comment Transformer sa maison avec une Véranda?

Cette chambre ouverte sur l'extérieur, profite de la lumière et de l'espace que procure la véranda qui se situe en plein milieu de la maison, permettant une connexion directe entre la chambre et les autres pièces de la maison. Cette architecture très contemporaine et futuriste, met en évidence l'utilité des espaces extérieures comme la terrasse ou la véranda dans le design d'une maison, ainsi que l'apport en lumière et en chaleur qui est un atout très considérable pour l'économie d'énergie nécessaire pour l'éclairage de la maison.