Comment créer une chambre d'enfant rigolote?!

Le monde des enfants est peuplé de rêves et d'images rocambolesques. On connaît leur penchant pour les lieux magiques, qui sortent de l’ordinaire. Et si cela se retrouvait dans leur chambre?Avec par exemple la constitution d'un lit superposé en forme de maison? Voilà une idée originale, qui transforme le lit en jeu, et rend ludique le coucher souvent bien difficile de nos petites têtes blondes. En effet qui dit coucher dit lever, et ici on a un toboggan pour ce faire!