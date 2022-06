Un incroyable appartement parisien de 90 m²

La chambre parentale a une salle de bain en suite. Un luxe à Paris ! En face du lit se trouve une petite salle de bain très fonctionnelle et qui reprend les tons de couleurs de tout le reste de l’appartement. Côté chambre un astucieux système de rangement permet de placer des dossiers. Donnant à la fois sur la salle de bain et la chambre une grande armoire permet de ranger toutes les affaires nécessaires comme serviettes et nécessaires de toilette.