Décoration d'intérieur : la transformation totale d'un appartement familial !

Homify pose aujourd'hui ses valises en Allemagne pour vous faire découvrir le projet de nos professionnels en home staging de RAUM² WIR MACHEN WOHNEN. Une agence qui a réussi en faisant quelques rénovations mineures à réaliser de véritables miracles. En effet; un vieil appartement sombre a changé radicalement de look grâce au coup de baguette magique donné par nos experts. On vous fait visiter sans plus attendre !