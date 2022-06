15 cuisines de moins de 10m² qui ne manquent de rien !

Une cuisine de 6m2 à la fois en L et en U : le frigo se fond dans le décor, assorti aux placards et rangements. La table de bar, dans le prolongement, apporte une touche vive et sert de plan de travail.

On aime : l'esprit résolument moderne du design, des couleurs, et des matières laquées, et le rappel des couleurs phares dans les suspensions lumineuses.