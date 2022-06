Quel type d'éclairage choisir pour chaque Pièce?

Dans la cuisine on a besoin de voir clair, sinon attention aux doigts! Un cuisine propre et ordonnée, cela ne suffit pas, encore faut-il un éclairage suffisant pour pouvoir travailler sans chercher chaque ustensile à tout bout de champs, et sans risquer de se couper par maque de luminosité! On choisira donc des éclairages clairs, qui offrent un champs d'éclairage e plus large possible. Des lustres ouverts feront ainsi parfaitement l'affaire, ou bien des LED au plafond et au dessus des plans de travail, pour offrir un maximum de clarté à l'espace.