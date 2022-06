Le Feng Shui dans la chambre : pourquoi ? Comment ?

Le Feng Shui comporte cinq éléments à l'intérieur desquels les différentes couleurs sont divisés. On trouve le bois, la terre, le feu, le métal et l'eau. Ces éléments sont à nouveau divisés entre le Yin et le Yang, puis viens les couleurs, qui sont de véritables symboles. Le bleu représente la guérison, la paix, la découverte et la sagesse. Le noir l'argent, la carrière et le pouvoir. Le violet est synonyme de guérison physique. Le blanc représente la pureté et la confiance, et la liste continue. Il est important de mélanger les couleurs dans les pièces. A noter aussi : l'emplacement. Un mur que vous regardez souvent à besoin d'une couleur calme.