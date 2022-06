Comment Éviter les Fautes de Goût en Déco?

Mixer couleurs et matériaux est certainement un peu plus difficile mais c’est aussi un des points les plus agréables : pour les textiles, on associera les mêmes style. Par exemple, satin, fourrure et laine seront formeront une jolie association, tout comme lin et laine, velours et bâche… Pour les bois, on essaiera de favoriser une essence ou, à défaut, une couleur (blond ou brun). Pour les couleurs, on essaiera de créer un ensemble harmonieux, avec des camaïeux ou des couleurs complémentaires.

Petite astuce : de l’extérieur, il est toujours plus joli que les rideaux aient tous la même couleur ou qu’ils soient doublés ou encore précédés d’un voilage blanc !