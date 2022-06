10 idées RÉVOLUTIONNAIRES pour une maison moderne!!

Commençons avec un casse tête commun: Quoi faire avec l'espace disponible en-dessous de l'escalier? Malgré les limites objectives de cet espace confiné, nos experts ont trouvé un moyen original et élégant de le mettre en valeur: la Nature! Pourquoi ne pas donner vie à une petite serre mignonne et raffinée? Et puisque ce qui était autrefois un coin vide et triste, grâce à une idée brillante a acquis une fonction très précise! Le style moderne sur lequelle se fonde la serre, est facile à réaliser, ainsi que son entretien. Aussi peu de choses que quelques pierres, plantes, quelques bougies et vous avez terminé!