La fascinante Villa d’Émeraude !

Et voilà le panorama duquel on peut admirer la vue à tout moment depuis l'intérieur de cette superbe habitation majoritairement vitrée. On se sent comme au sommet du monde avec simplement la mer dans son immensité à perte de vue…

Un très élégant enchevêtrement de lignes alternant le noir et le blanc insufflant une esthétique extrêmement graphique aux espaces intérieurs en même temps qu'elles structurent magistralement les pièces et les différentes zones.