Point de secret dans cette maison !

Dans un petit village près de Lille situé à la frontière entre la France et la Belgique, nous partons à la rencontre d'une maison traditionnelle en briques et tuiles propre à l'architecture vernaculaire visible dans cette partie de l'Hexagone. L'architecte Amélie Tremblay a en effet conçu et supervisé l'ensemble de ce projet de la réalisation des plans à l'aménagement de maison afin d'inscrire cette dernière dans l'homogénéité architecturale environnante.