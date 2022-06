Une superbe maison familiale pleine de charme

Impressionnant comme les constructions du passé dégage un charme désuet et une noblesse hors du commun, non ? Et ce n'est pas cette maison qui nous fera dire le contraire. L'architecte en charge des travaux a bien compris que ce qui faisait le caractère unique de cette habitation c'est bien son authenticité qu'il fallait absolument conserver. Cependant des modifications ont bien sûr été ajoutées aux rénovations, l'ancien toit a ainsi été enlevé dans le but de construction un étage supérieur abritant deux chambres et une salle de bain tandis que les autres parties de la maison ont été entièrement rénovées pour donner vie à une nouvelle cuisine, une suite parentale, des espaces de vie et une chambre.