Une maison container qui va vous inspirer !

Envie de devenir propriétaire mais pas les moyens d'acheter une maison ? Ca c'est ce que vous pensez… En effet de nombreuses nouvelles options s'offrent à vous. Tiny houses, éco-constructions, maison container; vous n'avez que l'embarras du choix lorsqu'il s'agit d'acquérir une propriété… Il suffit seulement de sortir un petit peu des routes toute tracées. D'ailleurs si ces alternatives deviennent de plus en plus populaires, ce n'est pas pour rien ! En effet, à partir de 3.000€ vous pouvez vous offrir une maison container fonctionnelle et moderne d'une dimension de 2 mètres carrés. Ici, on propose 8000€ pour 15m². On vous fait visiter sans plus attendre, l'un des modèles conçu par les architectes de CASA CONTAINER MARILIA – ARQUITETURA EM CONTAINER. En avant pour la visite !