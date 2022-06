Transformation intégrale d’un appartement!

Élégante, chic et moderne, la cuisine noire, chrome et bois est entièrement ouverte sur le reste de la pièce et se trouve directement baignée de lumière naturelle par la fenêtre toute proche. Le parquet en zig-zag dessine un motif chevron très visuel qui structure l'espace sans l'alourdir.

Le contraste est sans équivoque d'avec le point de départ et on a du mal à croire qu'il s'agisse bien du même logement. Le vaste espace libéré par le réagencement offre un séjour, salle à manger et salon très contemporains, agréables et spacieux.