Avant & Après : De vieil entrepôt à loft moderne

La nouvelle façade principale du bâtiment nous accueille sur photo. Les murs ont été rénovés et plâtrés en blanc, donnant à l'édifice une image chaleureuse et conviviale. En raison de l'absence de vides, de nouvelles fenêtres de différentes formes et proportions ont été intégrées de sorte que l'espace intérieur soit le plus éclairé possible.