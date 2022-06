Une Maison Magnifiquement Métamorphosée !!

Une séduisante terrasse a été aménagée à l'étage. Les poutres horizontales constituant la toiture forment une pergola des plus charmantes en bois douglas. Concernant les revêtements au sol et des murs, des lames de bois ipé ont été utilisées. Ce type de bois a été sélectionné pour ses qualités environnementales mais également pour sa résistance à la putréfaction et sa facilité d'entretien.