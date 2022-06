Comment Aménager une Salle de Bains dans le Grenier?

En maison existante pour créer de nouveaux espaces, est difficile. La plupart des espaces de vie existant dans une disposition classique avec salon, cuisine, chambre et salle de bains sont couverts et laissent peu de place à d'autres avantages. Architectures traditionnelles de l'immobilier ont cave et grenier, qui sont des espaces de stockage disponibles que généreux. Ces chambres sont en fait à cette fin serait une honte, ils offrent surface massive pour créer la mise en scène spéciale. Keller sont donc traditionnellement étendu à d'énormes salles de loisirs et aussi pour les greniers peut développer de nouveaux avantages: Une deuxième salle de bain peut situer sous le toit, qui peut être avec les bonnes idées de conception ayant pas réagi pour une retraite confortable et surtout secret de la maison. Comment un mauvais horaires parfaitement dans un loft qui va vous montrer ce Livre d'idées.