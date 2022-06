Élégance et Simplicité :craquez pour le MINIMALISME.!!

Le salon est une pièce centrale de la maison. De plus en plus, le salon est confondu avec la salle à manger et la cuisine pour former une pièce de vie principale ouverte et lumineuse. Pour de tels intérieurs, le style minimaliste vous aidera à donner encore plus de grandeur à votre intérieur. Pour un espace sobre et élégant, utiliser un décor minimaliste pour le salon peut s'avérer un très bon choix qui rendra la pièce lumineuse et très fonctionnelle. Au niveau des couleurs, le style minimaliste gravite autour de tons très clairs, et le blanc est souvent omniprésent. Ainsi, les murs d'un salon minimaliste ne sont pas forcément recouverts de peinture colorée ou de papier peint. En gardant des murs blancs, vous donnerez à votre salon un aspect très spacieux qui le rendra moderne et très lumineux.

Le mobilier d'un salon minimaliste sera très fonctionnel et de conception relativement simple, sans volumes et formes superflues. Les canapés minimalistes comportent donc des lignes perpendiculaires qui forment des volumes rectangulaires très précis et épurés. Dans l'agencement de cette pièce, les deux canapés créent un espace de détente optimal grâce à leur disposition dans la pièce : autour de la baie, perpendiculaires l'un à l'autre afin de faire une séparation entre l'espace salon et le reste de la pièce.