Une façade laide qui cache pourtant de magnifiques idées

Une fois à l'intérieur, on peut se demander s'il s'agit bien de la même maison. La lumière naturelle inonde les intérieurs et le combo du bois et blanc assure des espaces lumineux.

Ici vous pouvez voir l'entrée et le large espace ouvert destiné à la salle de séjour. On peut aussi d'ici accéder au niveau supérieur où se trouvent les chambres.