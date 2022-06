Avant/après : La transformation d'un petit appartement

Aujourd'hui avec Homify nous partons en Italie pour assister à la rénovation d'un petit appartement de station balnéaire. Destiné à la location de vacances, cet appartement à longtemps été négligé. Il était compartimenté, étroit et sombre. La décoration était là bas une notion quasi absente.

Heureusement, tout cela à bien changé ! Les experts de CREAZIONEDATMOSFERE ont su insuffler une nouvelle vie à cet espace. Ils ont réorganisé la distribution des pièces, le réseau électrique, la plomberie et la décoration. En bref : ils ont tout refait, et pour notre plus grand plaisir !