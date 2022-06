Avant/Après : la transformation d'une cuisine

Voici la cuisine après les travaux. La différence est saisissante ! Nous faisons maintenant face à une cuisine moderne et lumineuse, bien équipée et bien éclairée. Les travaux réalisés ici sont en réalité assez simples, et cela grâce à la bonne conception de la précédente cuisine. Les architectes d'intérieur ont en effet pu garder la majeur partie d'une réseau électrique et de la plomberie, réduisant le coût des travaux de manière drastique. Au final il a juste fallu changer les meubles et l'électroménager, et cela crée déjà une énorme différence !