homify 360°: un studio en noir et blanc

Concernant le respect des couleurs, on voit comment le noir est l’élément décoratif majeur de la pièce à vivre : cadres, tabourets, tables basse, miroirs, suspensions mais aussi verrière, tous jouent le jeu du noir. L’utilisation de matériaux comme le verre, mais aussi les miroirs permettent de créer une sensation d’espace. Ici, la verrière entre l’espace de vie et la cuisine apporte de la profondeur à la pièce.

La cuisine est quant à elle très sobre et le revêtement blanc laqué des éléments contribuent à illuminer la zone. Bien équipée, elle est petite mais extrêmement fonctionnelle et élégante. Pour apporter une note de couleur discrète, le carrelage mural est une mosaïque d’un vert tendre et lumineux. Le choix du carrelage dans un petit espace comme celui-ci est important : on privilégiera en effet de petits carreaux qui correspondent mieux à la surface de la pièce.