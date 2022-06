Un appartement de 27 m² sous les toits de Paris

Ce petit appartement de 27m² et de 46m² au sol à tout d'un grand. Il est situé sous les toits de Paris. D’un appartement démodé et endommagé, nos experts ont fait un havre de paix et de romantisme zen. Chaque espace est optimisé, et chaque meuble choisi pour rendre l'ensemble spacieux et confortable. L’atmosphère est douce et chaleureuse. Le projet était d’utiliser tout le potentiel d’un espace atypique pour donner une sensation de grandeur dans un petit espace. Cet appartement est, grâce à sa verrière, très lumineux. Il permet aussi facilement de recevoir des amis pour l'apéro ou pour diner avec une cuisine très pratique, un salon au ras du sol, et une grande table sous la verrière.

L'agence d'architecture intérieure Padeker est née de l’envie de dépasser les modes et de replacer l’individu et ses besoins au cœur des projets. Ils mettent leur savoir-faire et leur enthousiasme au service de votre bien-être. Ils vous proposent une vision contemporaine, personnelle, empreinte de couleurs, de textures et de matières, dans laquelle les espaces, les matériaux, les univers sont en harmonie. Comme chaque personne est aussi différente que peut l'être son projet, ils adaptent toujours leur manière de procéder pour répondre au mieux à vos besoins.