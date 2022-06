6 idées de WC pour une foire du Trône !

Dans cet appartement, la rénovation a fait la part belle aux bleus. Dans les toilettes, on a donc tout logiquement choisi un bleu aqua, à la fois frais et chaleureux. Et pour une plus ample personnalisation, on a poursuivi l’esprit bohème et rétro qui règne dans l’appartement : tissu accroché au mur, livres, bougies, petits souvenirs… Dans une maison baignée par les voyages et la découverte, le dépaysement se poursuit ainsi jusque dans les toilettes !