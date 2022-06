Un superbe loft tout en spirale !

WE LOFT YOU

La première impression donnée par ce loft, c’est la sensation d’amplitude et d’harmonie : les espaces sont larges et baignés de lumière, chaque élément semble trouver naturellement sa place, la circulation est aisée… Et rien ne vient contrarier le regard ! En effet, dans le séjour, les escaliers pourtant imposants font preuve d’autant de discrétion que d’efficacité, et la sofa s’y adosse tout en délicatesse. Quant aux couleurs, on a fait la part belle au blanc qui réfléchit la lumière du jour, au gris moyen qui apporte son raffinement et aux teintes pastelles paisibles qui ponctuent l’espace. Une ambiance parfaitement sereine se dégage des lieux.