Une maison jumelée fait peau neuve

On voit ici une chambre qui, pour la vente, a été transformée en salon. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est la décoration un peu démodée et lourde de la pièce : de fait, les rideaux à fleurs et le dessus de lit en velours ne sont pas forcément au goût de tout le monde. Le Home Staging a justement pour but de transformer le pièce et de proposer une décoration à la fois plus moderne et plus neutre pour que les acheteurs potentiels puissent se projeter.