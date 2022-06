5 styles de déco tendance pour nos salons

La décoration de nos intérieurs est bien sûr une affaire de goût personnel. Pourtant, on échappe difficilement aux influences et tendances du moment. Tout simplement car ces modes révèlent l’évolution de nos modes de vie. Et aujourd’hui la tendance, c’est d’adapter les styles, de les métisser, des les conjuguer au gré de nos désirs et plaisirs. C’est pourquoi on observe une évolution de la décoration d’intérieur vers des styles plus mixtes : du contemporain qui mise sur le confort, du classique qui ose les couleurs, du traditionnel emprunt de chaleur. Les styles sont moins cloisonnés, les atmosphères plus personnelles, le bien-être plus valorisé. Partons donc à la découverte de cinq styles revisités et complètement dans la tendance !