Une Maison au Plancher Trampoline.!!

En route pour le Pays Basque afin de découvrir la première maison passive certifiée d'Aquitaine. De plus en plus de constructions bioclimatiques voient le jour en accord avec nos modes de vies plus éco-responsables. En plus de leur faible impact sur l'environnement, ce type d'architecture permet de réduire considérablement le coût de nos factures énergétiques.

Nous avons pour habitude de vous dévoiler des constructions bioclimatiques à l'architecture boisée surprenante mais la propriété présentée aujourd'hui échappe à la règle! Son design lumineux et séduisant représentatifs des maisons basques traditionnelles est somme toute des plus rafraîchissants !

En avant toute pour la visite de cette jolie maison!