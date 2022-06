L'incroyable Transformation d'une Cuisine.!!

Tout d'abords, le détail de ce superbe bois massif qui habille l'espace de sa teinte douce et naturelle et qui se trouve sublimé par la laque blanche des portes de placards et tiroirs à rangements.

Et ce petit accessoire très vintage permettant de s'approprier l'espace et de présenter de manière élégante et pratique vos tasses à thé, gobelets, serviettes de tables ou tout autre chose qu'il est bon d'avoir à portée de la main dans une cuisine moderne.

On craque pour les accents rustiques flairant bon l'authenticité et le temps d'autrefois qu'ajoutent le mobilier rétro marié ça et là à un style plus moderne. À la fois rassurantes et chaleureuses, ces références au passé nous enchantent!