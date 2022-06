Un appartement de rêve moderne et créatif

Voici un salon chic et moderne qui capte instantanément notre attention. Les décorateurs d'intérieur ont créé un environnement à la fois confortable, artistique et fonctionnel. Les tonalités de beige, de gris et de blanc contribuent à l'établissement d'une atmosphère chic mais sans prétention. C'est bien entendu le revêtement de mur composé de petites croix noires qui sembleraient peintes à la main qui est la vedette de cette pièce au look très créatif.

Outre son esthétique singulière, le salon impressionne par son choix de mobilier élégant et ses accessoires fonctionnels. Observez par exemple le projecteur qui a été installé en hauteur et qui permettra de regarder des films en famille et entre amis.