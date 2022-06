6 idées pour donner un air luxueux à votre intérieur sans y mettre le prix !

Ce concept est absolument intemporel et marche à tous les coups. Beaucoup d'architectes d'intérieur y ont recourt lorsqu'ils sont chargés de créer des designs épurés et chics. Une maison luxueuse n'a pas besoin d'être décorée avec des meubles extravagants et princiers. La mode est au lignes droites et subtiles. Pour réussir un intérieur chic et élégant, faites confiance au style minimaliste.