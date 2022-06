Un Avant/Après simple et efficace !

Le changement est total avec peu de choses, car les professionnels ont seulement changé le revêtement des murs avec de la peinture blanche pour plus de clarté et de modernité. Cette transformation met bien en évidence l'éclat du sol pour donner plus de lumière à l'entrée. Il ne faut pas hésiter à utiliser des accessoires de décoration comme la petite touche murale et le tapis assorti pour plus de fun.