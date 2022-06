Comment optimiser au mieux un appartement de 58m2 : mode d'emploi !

De prime abord, cette pièce ne semble pas si petite, mais quand on sait qu'elle fait office de cuisine, de salle à manger et aussi de couloir, on comprend mieux pourquoi il fallait être astucieux pour bien l'aménager. De fait, la longue table assez étroite correspond parfaitement aux proportions de cette pièce dont elle n'encombre pas l'espace. De plus, le banc est ici une solution optimale car il offre de nombreux sièges et utilise un coin de la pièce, laissant ainsi le passage libre. Enfin, les lampes suspendues et intégrées au plafond font de cet espace un lieu chaleureux et un véritable espace salle à manger.