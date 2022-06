11 cuisines créatives pour faire le plein d'idées originales

Dans cette cuisine moderne et design, le bois est mis à l'honneur : un beau parquet, des étagères murales, et même une structure en bois pour les meubles de cuisine blancs. Mais le métal n'est pas en reste. Le grillage accroché au mur fait office de rangement original pour les casseroles et il forme aussi une base pour accrocher un pot en métal et des plantes. Une petite touche d'originalité qui habille astucieusement cette cuisine de rangements fonctionnels.