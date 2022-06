Mariage entre style contemporain et rustique

Cette propriété fraichement construite à Farnham, Surrey, a été concu par les experts de C7 Architects. Lumineuse et spacieuse, elle accueille une famille de petits chanceux. Comme toutes nouvelles constructions, l'extérieur est intelligent, symétrique et uniforme, présentant de grandes fenêtres. L'aménagement intérieur est fonctionnel et bien proportionné grâce à une planification intelligente et une bonne utilisation de l'espace.En complète opposition avec les anciennes propriétés, qui ont besoin d'être entièrement rénovées afin de fournir des espaces de vie adaptés à la vie de famille moderne. Logique et fonctionnalisté sont de mise dans cette maison. Cela ne signifie pas pour autant que le style et le design ont été négligés au profit de la praticité. Les intérieurs blancs frais, de style campagnard et le décor moderne sont là pour nous le rappeler. A vous de le découvrir…