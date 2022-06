Réhabilitation d'une maison à deux pas de Rennes !

Le changement est bouleversant ! Le noir en déco intérieur a le vent en poupe et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas utilisé avec parcimonie avec cette transformation ! Multi-fonctionnelle et carrément moderne, les lignes et le découpage de cette nouvelle structure créent un espace bicolore facile d'accès et équipée de tout l'électro-ménager dont on peut rêver ! La crédence magenta est accompagnée de deux autres pans de murs de la même couleur, insufflant vitamines visuelles et dynamisme à l'ensemble.