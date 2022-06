Un rafraichissement bien mérité !

Objectif de ce projet : rénover entièrement l'intérieur de la maison et lui ajouter une extension extérieure. Notre architecte bordelaise Clémence De Mierry Grangé s'est vu confier cette mission et comme vous serez à même de le constater. pari réussi pour notre expert! Si l'apparence extérieure de la bâtisse surprend, l'intérieur lui nous éblouit! Explorez cette propriété sans plus attendre !