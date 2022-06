6 astuces pour une Cuisine Plus Moderne!

Le frigo peut souvent poser problème dans une cuisine. Trop gros, trop imposant ou encore en dehors du thème de la cuisine, il peut devenir plutôt embêtant si vous cherchez un espace le plus fonctionnel possible. Ainsi, pour le côté déco, optez pour un frigo avec une finition en aluminium moderne. Plus esthétique qu'un frigo blanc, un frigo en aluminium saura s'intégrer parfaitement dans une cuisine moderne, ou même dans une cuisine plus classique qui comporte des éléments en bois. Le mariage bois et aluminium est tout à fait approprié à une cuisine simple et élégante et a déjà fait ses preuves. Même les autres accessoires tels que le four ou le micro-ondes sont désormais tous disponibles dans des finitions en aluminium et sont intégrables à des caissons de cuisine contemporains. Pour une cuisine moderne, considérez donc un frigo simple et fonctionnel. Pour son installation, assurez vous qu'il peut s'ouvrir entièrement sans poser de problèmes d'espace.