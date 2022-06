Nid douillet pour budget serré à Paris 11

L'objectif est clair pour le redécoupage de cet appartement parisien : le rendre fonctionnel et optimiser l'espace au maximum afin qu'il puisse accueillir une future famille. Pour Maud Revol-Bordone de RBB architectes et Hélène Reinhard de Atelier Cairos, un autre élément était à prendre en considération, à savoir créer une sensation de vaste et ce même si l’appartement est petit et tout en longueur avec une seule façade éclairée à l’ouest.

Découvrons sans plus attendre le résultat de ce superbe projet !