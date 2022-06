5 idées GRANDIOSES pour PETITS jardins!

Rythmez l'espace pour le rendre attrayant en le domestiquant comme ici avec ces massifs bordés de dessinant un tracé géométrique. L'espace est également structuré visuellement le pavement du damier en pierre naturelle calcaire qui confère un côté graphique très moderne au jardin.

Nous devons cette réalisation aux deux paysagistes et concepteurs de l'Atelier du Sablier qui ont su insuffler une âme et une énergie à cet espace que rien ne disposait à être arborisé. Le mélange de lignes droites et obliques, d'angles et d'arrêtes crée un effet d'optique qui fausse notre appréciation des dimensions et des distances.

C'est ce qui nous fait sembler le jardin plus grand qu'il ne l'est en réalité !