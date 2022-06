Où créer un Bureau pour travailler à la maison?

Avec un peu – ou beaucoup – de chance, il se peut qu’une des pièces de la maison ou de l’appartement soit inoccupée ou mal occupée : une chambre d’amis rarement utilisée, un grenier non aménagé, une pièce où s’entasse beaucoup de bazar… Si l’une des pièces de votre maison ou appartement est disponible, n’hésitez pas pour vous y installer ! Une pièce bien à vous pour travailler, ça n’a pas de prix : c’est bien plus confortable et vous aidera à séparer temps de travail et temps privé.

Une chambre d’amis sera aisément transformable en bureau : remplacez le lit par un canapé convertible confortable et installer votre bureau avec tout le rangement nécessaire afin de pouvoir tout ranger si des visiteurs sont de passage. C’est définitivement l’option à privilégier si la pièce n’est occupée que quelques week-ends par an !

Comme on le voit sur cette photo, un vrai bureau permet de créer un univers à son image dans lequel on se sentira bien et efficace !