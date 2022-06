Transformation d'un raccard en Suisse !

Commençons par un peut de terminologie ! Qu'est ce qu'un raccard ? Comme vous pouvez le constater sur le cliché qui vient illustrer ce livre d'idées, nous nous trouvons en paysage montagnard, en Suisse plus particulièrement. Une raccard est un édifice montagnard en bois, une sorte de grenier, proche du chalet, qui est posé sur des pilets et palets pour que les souris et autres rongeurs ne puissent y entrer.

L'Atelier d'Architecture Loriane Mallet a relevé ce superbe défi de transformer ce type d'édifice en habitation à part entière ! Découvrons sans plus attendre le résultat. Les photos parlent d'elles-mêmes !