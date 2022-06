Petits jardins mais malins !!

Lorsque l'on ne dispose pas de beaucoup de place, comme c'est souvent le cas en agglomérations, chaque centimètre carré compte ! Et quand on a la chance de posséder un balcon, autant en tirer profit au maximum en l'arborisant avec des pots et jardinières qui vous permettront également de rentrer ou déplacer les plants les plus sensibles si besoin est.

Vous pouvez opter pour un seul modèle de jardinières et répéter le motif, ce qui créera une impression d'ordre et d'équilibre très harmonieuse.

Ou bien choisir de varier les matériaux, formes, couleurs et tailles pour composer avec raffinement un cheminement bigarré et chamarré d'influences diverses pour un style éclectique qui vous ressemble. Le contraste du blanc éclatant avec la teinte chaude d'une terrasse en bambou par exemple est très séduisant.

L'important étant de visualiser ce que l'on désir pour se fixer une ligne directrice et surtout se faire plaisir !