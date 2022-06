Après avoir lu cela, vous n'allez plus nettoyer le verre comme avant !

L'une des caractéristiques les plus appréciées du verre pour les fenêtres et les portes est sa transparence. Une qualité inhérente à ce matériau mais qui requiert d'un maintien de tout les jours. Pas si simple. Et évidemment cette propreté doit être effective. Nous allons donc dédier les lignes suivantes à vous raconter comment faire, sans que cela ne requière beaucoup de temps ni un grand effort.

Le résultat sautera aux yeux immédiatement. Parfois il peut sembler que nous n'avons pas de vitres sales, cependant après un bon nettoyage nous nous rendons compte de l'éclat et de la lumière que nous nous gagnons. Cela arrive non seulement avec les verres des fenêtres mais aussi les portes de terrasses ou de balcons. Cela se passe aussi avec les cabines de douches, les miroirs, les cadres de photos et les objets différents. Les conseils que nous vous donnons sont applicables pour tout type de verre et pour toutes les pièces.