Les séjours en campagne deviennent de plus en plus prisés pour les vacances ou les jours libres, car les citées balnéaires sont souvent assez chères et éloignées des grandes villes. Après des semaines de travail et de stress intenses, les gens cherchent des endroits calmes, pas loin et à moindre coût, pour décompresser un peu et renouer avec la nature. Pour les propriétaires de mas provençal, l'idée de moderniser leurs bâtiments serait intéressante pour attirer des visiteurs d'une nuit qui aimeraient profiter d'une vie de ferme pendant un petit moment.

C'est dans ce sens que nous vous proposons, en dessous, la réalisation de notre professionnel JEUX DE LUMIÈRE à Avignon qui nous dévoile un projet de rénovation moderne d'un vieux mas provençal.