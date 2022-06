Comment être un bon hôte Airbnb?

On a tous un jour apprécié l’expérience de rentrer dans sa chambre d’hôtel à l’issue d’une journée de visite et de se plonger dans un lit aux draps moelleux, doux et parfaitement repassés qui ne sont qu’une parfaite invitation au repos et au sommeil réparateur.

Si votre maison n’est bien évidemment pas un hôtel, pensez au confort de vos locataires et en particulier dans la chambre à coucher où ils passeront finalement le plus clair de leur temps. En ce qui concerne le linge de lit en particulier, misez sur des tons relativement neutres qui plairont au plus grand nombre et pensez à laisser suffisamment d’oreillers. C’est toujours mieux d’avoir plus que pas assez ! C’est le genre de choses que les experts en location ne veulent pas dévoiler mais que nous sommes ravis de partager avec vous !