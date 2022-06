Implantation d'une verrière ouverte sur l'extérieur

Ce caisson de lit avec ses rangements intégrés est l'un des meubles intelligents avec lesquels les professionnels ont choisi d'optimiser l'espace.

Pour ce faire, l'intégralité du mobilier a dû être fabriqué sur mesure et est pensé pour pouvoir se moduler et répondre à plusieurs fonctions. Immaculée et lumineuse, la couleur blanche est partout et gomme encore les impressions d'espaces et de séparations entre eux. En émane une atmosphère subtile et éthérée.