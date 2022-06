5 exemples d'étagères jolies ET pratiques !

Architectes à Jugon, c'est NG-A qui signe l'intégralité de de ce projet baptisé Le Bourg Neuf . Ayant déjà fait l'objet d'un de nos homify 360° nous avons décidé de revenir sur l'un des clichés que nous avons eu loisirs de commenter par le passé. Cette structure d'étagères vient tapisser de bois un pan entier de la pièce, lui donnant cachet et classe puisque l'ensemble se transforme en un bureau vaste et studieux. La clarté et l'espace visuel nécessaires à la concentration sont là puisque c'est avec perfection que les teintes claires, presque imperceptibles du bois se fondent dans le décor blanc de la pièce. On aime !